愛知県小牧市にある施設のロッカーの中に営利目的で大麻草を保管していたとして、22歳の男が再逮捕されました。逮捕されたのは、小牧市に住むアルバイト・山野日向容疑者(22)です。山野容疑者は去年11月、小牧市内の施設のロッカーに大麻草およそ110グラムを営利目的で所持した疑いが持たれています。警察によりますと、施設の職員から「ロッカーの中から大量の大麻片が見つかった」などと110番通報があ