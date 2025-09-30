自民党総裁選（10月4日投開票）が終盤に入りつつある。【映像】自民党総裁選・最新の「票読み」予測（実際の映像）ジャーナリストの青山和弘氏は、9月28日時点の「票読み予想」として、小泉進次郎氏は国会議員票105、党員票80の合計185票、高市早苗氏は議員票55、党員票115の合計170票、林芳正氏は議員票70、党員票65の合計135票、小林鷹之氏は議員票35、党員票20の合計55票、茂木敏充氏