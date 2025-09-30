伝説のセクシ―女優として語り継がれる高橋しょう子（32）が、30日発売の『週刊FLASH』（光文社）で、2022年の引退以来3年ぶりのグラビア電撃復帰を果たした。【写真】Gカップボディ健在！袋とじで衝撃グラビア復帰の高橋しょう子高橋は2016年にグラドルから転身し、セクシー女優デビュー。以降、トップ女優として人気を不動のものにする。2022年、引退。9月26日、マカオでの撮影会イベントでモデルに本格復帰した。これが引退