俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（10月7日スタート毎週火曜後10：00）の挿入歌が、3ピースバンド・Chilli Beans.の新曲「that's all i can do」に決定した。【写真】リアル…！夏帆＆竹内涼真のラブラブショット同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のため