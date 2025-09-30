2022年に「制コレ22」でグランプリを受賞後、ABEMAドラマ『死ぬほど愛して』に出演するなど、俳優としても活動の幅を広げている蓬莱舞が、30日発売の『週刊FLASH』（光文社）で、表紙＆巻頭10ページを飾った。【写真】儚げに美ボディ…10代ラストの輝きあふれる姿の蓬莱舞誌面では、19歳らしいフレッシュさの中にも、儚げさのある水着グラビアを披露している。10代ラストの輝きが詰まったページは必見だ。同誌には、入来茉里