1940Ç¯¤Ë¡ÖÈ¿·³±éÀâ¡×¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿ºØÆ£Î´É×½°±¡µÄ°÷¡£±éÀâ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¹ñ²ñ¤ÎµÄ»öÏ¿¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û1940Ç¯¤Î¹ñ²ñ¤Ç¡Öºï½ü¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¥ä¥Ð¤¤±éÀâ¡×¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¡©Âà¿Ø¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡£¤½¤ó¤Êµî¤êºÝ¤ÎºËÁê¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£²áµî¤Ë¹ñ²ñ¤ÎµÄ»öÏ¿¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤ë±éÀâ¤ÎÉü³è¤À¡£ÆüËÜ¤¬·³¹ñ¼çµÁ¤ËÆÍ¤­¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿1940Ç¯¡¢¤¢¤ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬Ãæ¹ñ¤È