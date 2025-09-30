「資さんうどん三郷店」外観（筆者撮影）【画像】資さんの人気メニューや内部の様子すかいらーくホールディングス（以下「すかいらーくHD」が8月に発表した直近の中間決算は、「売上高が前年比15％増（2209億円）」「利益25％増（78億円）」と、好調をキープしている。グループの成長を支えているのが、前年10月に傘下入りしたばかりの「資さんうどん」だ。昨年12月に出店した関東1号店（千葉・八千代店）に続く新店も勢いがあり、