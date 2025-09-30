イタリア・セリエAのパルマでプレーする日本代表GK鈴木彩艶。23歳の若き守護神は、29日に行われた第5節トリノ戦にフル出場すると、2-1の勝利に貢献した。パルマは前半に先制した後、後半5分にペナルティエリア外からスーパーゴールを叩き込まれて失点。ただ、後半27分に勝ち越すと、そのまま逃げ切った。鈴木の現地採点は6〜7点。そのなかで、『Tuttomercatoweb』は「日本人GKの素晴らしいパフォーマンス。決定的なセーブでキープ