米大リーグが２９日（日本時間３０日）、先週（２２日から２８日）の週間ＭＶＰを発表し、４戦連続５本塁打のカブス・鈴木誠也外野手が２０２２年４月以来、今季５月に次いで通算３度目の受賞となった。鈴木は２５日のメッツ戦から最終戦まで自身初の４試合連続計５本塁打。カブスでは２０１９年９月のブライアント以来の４戦連発が評価された。６試合で２２打数７安打、５本塁打、１２打点。シーズン２度の受賞はカブスでは２