尾木ママこと教育評論家の尾木直樹氏が、真っ赤なショットを公開した。２９日にインスタグラムで「＃真っ赤なサルビア＃尾木ママ＃石川町＃きれいめカジュアル服」とつづって、紫の洋服にスカーフを巻いて万歳ポーズをした尾木がサルビアに囲まれたショットをアップした。この投稿には「華やか」「元気パワーを頂けます」「映えて素敵」「素敵な笑顔」「見事な咲きっぷり」などの声が寄せられている。