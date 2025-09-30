ベルリン近郊の空港に駐機するルフトハンザ機＝2020年（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】ドイツ航空大手ルフトハンザグループは29日、デジタル化の促進や業務の統合により2030年までに管理部門で4千人の人員を削減する方針を明らかにした。合理化により収益改善につなげる構えで、大部分はドイツ国内で削減するとしている。30年までに230機以上を新たに導入し、機体の更新を進める方針も発表した。ただ、ルフトハンザでは賃