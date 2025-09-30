NPB全チームの今季試合数が残り5試合以下となる中、個人タイトル争いも白熱。パ・リーグでは2選手が安打数でトップに並びました。29日の試合前時点でトップに立っていたのは、楽天の村林一輝選手。132試合に出場し、141安打を放っていました。村林選手は29日オリックス戦にもスタメン出場するも、4打数無安打と快音ならず。いずれもゴロやフライに打ち取られました。そんな試合の裏では、139安打で3位につけていた西武・ネビン選手