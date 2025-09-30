ベンチシート・コラムシフトの「古き良きワゴン」でドライブ！シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治さんが、2025年9月13日放送『タビフクヤマ』（フジテレビ系） に出演。デビュー当時に乗っていた愛車の思い出について語りました。若き福山雅治さんが載っていた「愛車」とは!?［画像は長崎スタジアムシティの開業ＰＲイベントにサプライズ登場した福山雅治さん（2023年11月）／Photo：時事］【画像】超カッコいい！ これ