村山市で２９日、車庫兼小屋2棟が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。２９日午後11時半前、村山市稲下の太田一男さん（69）が所有する木造一部2階建ての車庫兼小屋から炎が上がっているのを近くに住む10代の男性が発見しました。男性は太田さんと同居する60代の男性を通じて110番通報しました。駆け付けた消防が放水し、火はおよそ4時間半後の３０日午前4時すぎに消し止められました。この火事で太田さんの車庫兼