【ニューヨーク共同】週明け29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比94銭円高ドル安の1ドル＝148円53〜63銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1722〜32ドル、174円23〜33銭。米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ継続観測を背景に、日米金利差の今後の縮小が意識され、円買いドル売りが優勢となった。