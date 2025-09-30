ウクライナの隣国、旧ソ連のモルドバの議会選挙で親欧米の与党が勝利しました。中央選挙管理委員会は29日に与党の得票率が50％、親ロシアの野党連合が24％だったと発表しました。与党を率いるサンドゥ大統領は勝利宣言で「国全体の勝利でありEU（ヨーロッパ連合）加盟に向けた強い支持となった」と強調しました。また、ウクライナのゼレンスキー大統領はSNSで、サンドゥ氏に電話で祝意を伝えたと明かし「ロシアの不安定化工作が失