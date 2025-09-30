期待の新星が長期離脱となったことで、遠藤航の出場機会が増えるか注目されている。リバプールは９月23日に行われた２部サウサンプトンとのリーグカップ３回戦で、この夏にパルマから獲得したジョバンニ・レオーニを失った。アルネ・スロット監督はひざの前十字じん帯の負傷と明かし、１年の離脱になると話した。イタリア代表としての未来も期待されていた若手の有望株が不在となり、リバプールはCBの層の薄さが指摘されてい