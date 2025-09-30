ヴィッセル神戸は９月29日、2026年シーズンからの新戦力として京都橘高のFW伊藤湊太（３年）の加入内定を発表。京都府京都市の同校で記者会見が行なわれた。「このサイズ感で、柔らかさとスピードを持った選手はなかなかいない。日本を代表する選手が神戸にはたくさんいるので、後を継げるような選手になってほしい」これまで17人ものJリーガーを育ててきた米澤一成監督が太鼓判を押す理由もよく分かる。186センチ、75キロの恵