北海道内の危険な交差点のランキングです。２０２５年にランキング入りした交差点はすべて札幌市内でした。ＶＴＲで紹介していない交差点を見ていくと、北１７条東２０丁目と北３４条西５丁目はいずれも五差路の変形交差点です。川沿２条１丁目は変形ではありませんが、交通量が多い場所となっています。ランキングを見ると、変形交差点や交通量が多い大きな交差点で事故が起こりやすいことが分かります。改めてドライバー・