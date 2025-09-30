YouTube動画「文部科学省の #待務母官 、#学屋進 です。日本人だったら日本の大学応援するの当たり前でしょう？」が公開され、発言者である学屋進になりきる脳科学者・茂木健一郎氏（文部科学省待務母官になりきっている）が、世界大学ランキング偏重の風潮や日本人による海外大学至上主義に鋭く切り込んだ。 茂木氏がなりきっている学屋進氏は「私は文部科学省ですから、ある意味では日本の学校を応援