脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「推すんだったら、自分を推そうよ」と題した動画を公開。現在社会で広がる“推し”文化について独自の見解を語った。 茂木氏は冒頭で、「推しという文化は今大きな産業にもなってる」と認めつつも、「僕自身はあんまり推しということを言わない」と明かす。その理由について、「僕はやっぱり、推すんだったら自分だろうと思うんですよ」と主張。「推すんだった
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 家庭料理飢えていた Hiroに注目
- 2. 排泄物食べさせ感電か 事件全貌
- 3. 10年以上レス 突然甘えてきた夫
- 4. 日本の電車内で暴力 外国人謝罪
- 5. 中3女子自死 プリントで被害訴え
- 6. 有村架純に違和感「顔が大きい」
- 7. 「SIAM SHADE」ギタリストが提訴
- 8. 神田うの 100万の指輪が100円に
- 9. 国分の違反「到底看過し得ない」
- 10. 「ばけばけ」OP映像に苦言続出
- 1. 日本の電車内で暴力 外国人謝罪
- 2. 中3女子自死 プリントで被害訴え
- 3. バス事故 死亡した運転手は代理
- 4. 写真詐欺? Xでガスト商品に指摘
- 5. ラブホ密会 前橋市長の謝罪全文
- 6. フードコート 高級化の異様事態
- 7. 「維持限界」固定電話の銅回線 廃止へ 電話線100年超の歴史に幕 黒電話はどうなる？
- 8. 自販機ペットボトル 200円時代に
- 9. 前橋市長に恋心? 元支援者の本音
- 10. 会社の金で10億円の家購入? 批判
- 1. 排泄物食べさせ感電か 事件全貌
- 2. 10年以上レス 突然甘えてきた夫
- 3. タカラトミー社長の手紙に感動
- 4. 前橋市長「秘密がある」匂わせか
- 5. 高校生に小泉氏回答→失笑相次ぐ
- 6. 六本木キャバクラ 5億の所得隠し
- 7. 「妻と倍の差」76歳男性の年金額
- 8. 外国人が鹿暴行か 確かめてみた
- 9. 林氏 石破・岸田氏の起用に含み
- 10. 虚偽の性被害を告発 有罪判決に
- 1. 中国の犯罪組織11人に死刑判決
- 2. 永住権を廃止? 日本人にも影響か
- 3. 高市氏の発言が 韓国で論議呼ぶ
- 4. 中国の超重力遠心計算施設が稼働
- 5. 崖に船? 唯一無二の韓ホテル
- 6. 別格だよ! 日本の家庭料理を絶賛
- 7. 強国が「ありえない選択」する訳
- 8. 風力発電のタービン なぜ3枚?
- 9. 中国最大容量の発電所 送電成功
- 10. 光が死んだ 第2期制作に歓喜の声
- 1. 23区の一人暮らし「家賃15万円」
- 2. 惣菜否定した夫 とどめ刺される
- 3. 税務署から課税される「贈与」
- 4. 「残クレ」利用 夫婦の経済事情
- 5. ベトナムで分離手術 兄は消えた
- 6. ローソン 過疎地へ出店する理由
- 7. 4桁ない 美容室オーナーの収入額
- 8. NY株式 AI関連の熱狂にひび
- 9. 地上波の映画放送 激減したワケ
- 10. 固定電話 35年度で終了の工程表
- 1. トイレの水しぶき 米の研究結果
- 2. Google 2026年に「PCのOS」発表
- 3. 恐竜絶滅 背景に「川」か
- 4. 退職金の使い道で後悔 最多は?
- 5. H-1Bビザに手数料 邦人にも影響?
- 6. ミドル世代が使うべき資格TOP3
- 7. 高級なサブディスプレイに感動
- 8. 走行1000km ママチャリの魅力
- 9. P付与禁止後も ふるさと納税は?
- 10. Dell初のワイヤレスイヤホン登場
- 11. イヤホンのスペック表の意味
- 12. AIによる質の悪いコンテンツ
- 13. 東京地下鉄乗り放題 知名度低い?
- 14. 144言語を自由に操る！スマホがなくても単体で使用できるChatGPT搭載の翻訳機「Wooask A8」
- 15. ノートPCに大容量バッテリー搭載
- 16. 年間に166ものモニター新製品を発表するJAPANNEXT。次の一手は？
- 17. 映画会社がAIで実写のアニメ化を目指したら、想像以上に無理ゲーだった
- 18. Anthropic「Claude Sonnet 4.5」発表、Opus超えのコーディング能力を1/5の料金で
- 19. Gensparkが「全部入りAI」に進化
- 20. 脳血管疾患治療者の7割を占める「脳梗塞」治療に光 治療薬候補「TMS-007」とは
- 1. 横綱・豊昇龍の対応に周囲が凍る
- 2. 大谷は最高の状態も 厳しい評価
- 3. 世陸女子選手が虜になった日本食
- 4. 村上宗隆 ヤ軍か西海岸を希望か
- 5. 三浦監督が電撃辞任 理由を推察
- 6. 1139億円男が意外すぎる大谷超え
- 7. バウアー激怒 YouTube突然バンに
- 8. 妻へ液体入りカップ投げられ物議
- 9. 森保Jの厳しい現実 欧州組の低迷
- 10. マリノス売却巡り横浜市長が言及
- 1. 家庭料理飢えていた Hiroに注目
- 2. 有村架純に違和感「顔が大きい」
- 3. 「SIAM SHADE」ギタリストが提訴
- 4. 神田うの 100万の指輪が100円に
- 5. 国分の違反「到底看過し得ない」
- 6. 「ばけばけ」OP映像に苦言続出
- 7. 妻夫木聡の副業 令和の不動産王?
- 8. 「激レアさん」打ち切りの真相か
- 9. ヒカル浮気宣言 妻が意味深本音
- 10. 小泉氏の回答に「ダメだこりゃ」
- 1. ドライヤー時間 3割減らした商品
- 2. 「土師」はなんて読む？文字から読み方の想像がつかない！？
- 3. これ本当にシャトレか 衝撃新作
- 4. 想定外妊娠 股からボタボタ液体
- 5. Amazonで購入するビジネスバッグ
- 6. 薄毛コンプの彼 髪洗わず布団に
- 7. 学校サボる子 親がとるべき対応
- 8. マチアプ婚 難病女性のお相手
- 9. ココイチに数量限定のカレー登場
- 10. GUスウェットで作る垢抜けコーデ