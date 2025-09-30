日本ハムの新庄剛志監督（５３）が就任５年目となる来季も続投することが２９日までに分かった。水面下で既に続投要請され、ポストシーズン終了後に球団との正式な話し合いが行われる。退任の可能性もあった中で続投を決めた背景を日本ハム担当の川上晴輝記者が「見た」。＊＊＊＊＊＊＊負けっぱなしでは終われない。指揮官の目には闘争心が宿っていた。９月２３日の本拠地最終戦後の会見で、「リーグ優勝が一番大事。リーグ優