モデルで女優の堀田茜が２９日までに自身のＳＮＳを更新。サングラスでワイルドな様子を公開した。インスタグラムでエレベーターの中でサングラスをかけ、羽織りにデニム姿での自撮り姿をアップした。この投稿には「めちゃくちゃ悪じゃないですかあ〜」「今日もカッコ可愛い」「おっ！マトリックス？？？」「服のセンスも素敵」などの声が寄せられている。