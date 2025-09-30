最大貯金２１から転落し２年連続のポストシーズン進出を逃したメッツのジョン・スターンズ球団運営部長が２９日（日本時間３０日）、「カルロス・メンドサ監督の交代はない」と明言した、とＭＬＢ公式サイトなどが伝えた。メッツは６月１２日の時点で４５勝２４敗、２位フィリーズに５・５ゲーム差と独走していたが、その後は坂道から転がり落ちるように負けが込み最終的に８３勝７９敗。レッズと同率ながら対戦成績の負け越し