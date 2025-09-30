本日9月30日（火）、平日深夜の新感覚バラエティゾーン「バラバラ大作戦」で、新たに『若槻千夏のうるさい心理テスト』がスタートする。同番組は、SNSなどで今話題の心理テストをつまみに、ゲストたちとガヤガヤトークしていく心理テストバラエティ。番組オリジナル心理テストやSNSなどでバズった心理テストを行い、専門家から心理学などに基づいた解説をしてもらい、より深堀りする。番組スタートにあたり「めちゃめちゃうれしい