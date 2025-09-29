デザイナー井野将之による「ダブレット（doublet）」が、スパイバー（Spiber）とコラボレーションし、次世代素材「Brewed Protein™ファイバー」を用いた 「ガチャガチャTシャツシリーズ」 を発売する。阪急メンズ大阪で開催するポップアップ限定で取り扱う。期間は10月1日から7日まで。 【画像をもっと見る】 Brewed Protein™ファイバーはスパイバーのバイオ技術を用いたプロテイン素材。植物由来の原料と資源効率