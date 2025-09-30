〈「ええっ！」控室の棋士たちの予想が当たらない。藤井聡太王座は持ち時間5時間のうち、たった2手で135分も使った〉から続く藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦する第73期王座戦五番勝負、第2局は9月18日に兵庫県神戸市「ホテルオークラ神戸」で行われた。30分間の夕食休憩明け、控室は「これで藤井が寄せ切るだろう」という雰囲気だった。ところが、伊藤が指した「次の手」ですべてが一変した。【画像】藤井聡太は自分への怒りを