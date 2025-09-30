『土と生命の46億年史』（藤井一至 著）講談社ブルーバックス科学の進歩は留まるところを知らない。深海や宇宙という未踏の領域に次々と歩みを進めている。人間の知能も、遠からずAIに凌駕される可能性がささやかれている。ところがそんな現代の科学技術をもってしても、今なお人工的に作れないものがふたつあるという。「生命」と「土」だ。どちらも身近なものなのに、大きな謎が残っている。とりわけ土は、生命と違って技術