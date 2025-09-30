タレントの神田うの（50）が29日、自身のインスタグラムを更新し、30年来の付き合いのある芸能人との2ショットを披露した。神田は「まーちゃんこと松岡昌宏君と久々の再会」と、元「TOKIO」の松岡昌宏との写真を投稿。「まーちゃんとは若かりし頃プライベートで良く一緒に遊んでいました2歳下のまーちゃんはまだ10代だったよねwwwあれからもう30年が経つとは驚きでしたがその後レギュラー番組でもずっとご一緒していま