うちの夫は職場の飲み会をよく断ります。私は飲み会を気分転換や交流の場だと思っており、夫にもその楽しさを知ってほしいと感じていました。最初は軽く受け流しつつも、内心もう少し社交的になればと思っていたのですが…… 嫌がる理由 夫の気持ちを理解せずに自分の価値観を押し付けていたことに気づき、深く反省しました。話し合いを重ねる中で、無理に飲み会へ行かせるのではなく、家でのリラックス時間を大切にする