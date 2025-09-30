女優の森川葵が主演するフジテレビ系ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』(毎週火曜21:00〜)がこのほど、オールアップを迎えた。最終話は、きょう30日に放送される。『スティンガース』オールアップまずは、日も暮れる中、森川が最後のシーンを撮り終え、とあるロケ先でクランクアップ。スタッフから「二階堂民子役・森川葵さんオールアップです!」の声が上がり大きな拍手が巻き起こった。藤井流星から花束を受け取っ