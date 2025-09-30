赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）が、2026年1月12日より放送されることが決定した。【写真】主演の赤楚衛二、さわやかソロショットも公開2021年にスタートした「ドラマプレミア23」では、『夫の家庭を壊すまで』や『夫よ、死んでくれないか』といった復讐や不倫をテーマにした話題作を放送してき