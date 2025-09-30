2024年にデビュー10周年を迎えた俳優・仁村紗和が、10月22日に初の写真集を発売することが決定。これを記念して、先行カットが公開された。【写真】仁村紗和30歳のバースデーを堀田真由、畑芽育、長濱ねる、一ノ瀬颯がお祝いドラマDEEP『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』（日本テレビ系）で主演を務めるなど、俳優として活躍の幅を広げる仁村紗和。19歳で上京し、2018年には連続ドラマ『＃声だけ天使』（AbemaTV）で初主演を