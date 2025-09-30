日向坂46の公式サイトで展開中の企画「五期生のぽかぽか写真館」にて、28日に下田衣珠季、29日に大田美月のグラビアが公開された。【写真】全員かわいすぎる日向坂46・五期生のグラビアをまとめてチェック「五期生のぽかぽか写真館」では、今年3月に加入した五期生10人を順次紹介。24日の松尾桜を皮切りに、連日の公開がファンの注目を集めている。5人目として登場した下田は、制服にギターを手にした姿で登場。河川敷を背