タレントの平山あやが29日、自身のインスタグラムを更新し、20cm髪をカットしたことを公開。イメージ激変した姿に反響が寄せられている。【写真】平山あや、かわいい！ストレートのボブヘアに激変！つい先月には、夫・速水もこみちとの2ショットを公開しつつ、結婚8周年を報告し、多くの祝福の声が寄せられていた平山。この日は「髪の毛切った！ストレートかけた！ カラーした！ トリートメントした！」とテンション高く報告