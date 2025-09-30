日本ハムの新庄剛志監督（５３）が就任５年目となる来季も続投することが２９日までに分かった。水面下で既に続投要請され、ポストシーズン終了後に球団との正式な話し合いが行われる。指揮官は「１年ずつ勝負したい」と毎年、単年契約を結んでおり、シーズン全日程が終了した後、正式に続投要請を受諾するとみられる。新庄監督が５年目のシーズンを迎えることになった。今季は開幕から勝ち星を積み重ね、０９年以来となる１６