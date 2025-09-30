9月23日、国連総会で一般討論演説をする石破茂首相（写真：ロイター/アフロ）先週行われた国連総会は、退任が決まっている石破茂首相の「最後の晴れ舞台」となり、その関連ニュースが報じられた。だが私は、日本でほとんど報じられていない議論にも注目していた。それはAI（人工知能）に関するものだ。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]「核兵器」に対しては国連主導でNPTが発足、では「AI」に対しては…今年の国連総