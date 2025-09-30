タウンからアウトドアフィールドまで対応するTHE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）のインサレーション搭載ブーツ「NUPTSE BOOTIE COLLECTION（ヌプシ ブーティ コレクション）」に、初のローファー型が登場！ラインナップは、「Nuptse Loafer（ヌプシ ローファー）」（2万900円）と「Nuptse Loafer Suede（ヌプシ ローファー スエード）」（2万2990円）の2型。ローファー型ならではの上品なビジュアルながら、保温性と軽量性に