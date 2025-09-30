落語家の六代目三遊亭円楽さんが2022年、72歳で亡くなって3年。9月30日の命日に、追悼企画として秘蔵映像で振り返ります。六代目円楽さんは亡くなる約1年前の2021年8月、東京・国立演芸場で開催された『国立演芸場8月中席』に出演しトリを務めました。楽屋でのインタビューでは2人の師匠、五代目三遊亭圓楽さん・桂歌丸さんとの思い出や、“日本人の忘れ物”がたくさん詰まっているという落語の魅力について、そして大名跡『三遊亭