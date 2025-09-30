〈「手持ちが4万しかないんだ50万貸しといてくれ！」この店…ボッタクリだ！〉から続く ＜第25話（後編）です。（前編）はこちら＞【始めから読む】「自炊レベルはソーセージ茹でるぐらい」な同棲カップルの不思議で内緒な今日の献立山崎紗也夏さん（代表作：『シマシマ』『サイレーン』『レンアイ漫画家』『アンダーズ』など）の料理漫画！最新単行本3巻発売中です。単行本1巻＆2巻と併せてご覧ください！次回は10月28