今年の夏は7月から9月上旬まで記録的な猛暑が続きましたが、東京では9月8日を最後に猛暑日はなくなり、一気に過ごしやすい気候になりました。しかし穏やかな秋は束の間で、すぐに厳しい冬の寒さが訪れるかもしれません。（アーカイブマネジメント部萩原喬子）【写真で見る】3か月予報では10月・11月は平年より気温が高め、12月は平年より気温が低い予報（提供：ウェザーマップ）秋は一瞬、冬は急に気象予報士森 朗氏：3か月予