ウクライナのゼレンスキー大統領の世界を相手にした「PR情報戦」は、一時期は多大な効果を得たものの、現在は低迷しているという。「情報戦」の背景について、ノンフィクション作家の高木徹氏が考察する。【画像】高木氏の著書『戦争広告代理店』（講談社文庫）◆◆◆PR理論の中心にある二つの「三角形」筆者は、著書『ドキュメント戦争広告代理店』（講談社文庫）で、旧ユーゴスラビアにおけるボスニア紛争（1992-95）におい