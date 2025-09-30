世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子(ハン・ハクチャ)総裁が9月23日未明、韓国検察によって逮捕された。尹錫悦(ユン・ソンニョル前大統領の妻・金建希(キム・ゴンヒ)夫人の疑惑を捜査している特別検察官（特検）チームが、韓総裁に政治資金法違反、請託禁止法違反、業務上横領などの疑いで逮捕状を請求。裁判所が証拠隠滅の恐れがあるとして令状を発付したのだ。【画像】当時17歳で23歳上の“教祖”と結婚した韓鶴子氏