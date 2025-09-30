きょうの日中は、晴れる所が多いでしょう。気温はこの時季としては高めでも、秋らしい陽気になりそうです。関東などは朝晩を中心に、にわか雨の所がある見込みです。秋雨前線が本州の南に南下して、秋の空気を持つ高気圧に覆われてきます。午前中は、山陰から北陸にかけて雨の降る所もありますが、天気は回復に向かいます。朝のうちは関東でも、にわか雨の所があるでしょう。日中は広い範囲で秋晴れとなりますが、夜は関東や東海で