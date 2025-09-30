タイ・エアアジアは、タイ行きを対象とした「Let's タイ旅」キャンペーン第2弾を9月29日から10月5日まで開催する。設定路線は福岡・沖縄/那覇〜バンコク/ドンムアン線で、片道運賃は14,990円から。プーケットやクラビ、チェンマイ行きの設定もある。諸税などが含まれた総額運賃となる。搭乗期間は9月29日から12月31日まで、一部対象外となる日もある。座席指定が20％、受託手荷物とスポーツ用品預け料金が10％割引となるキャンペー