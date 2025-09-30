ブリヂストンが国内の社員を対象に、2025年度に数百人規模の希望退職の募集を行ったことが分かった。石橋秀一氏は20年に最高経営責任者（CEO）に就任して以来、数々の事業売却や工場閉鎖などのリストラを断行してきたが、最終章へ突入し、“跳躍フェーズ”へ移行する。（ダイヤモンド編集部山本興陽）石橋CEOによる構造改革が最終フェーズに！総仕上げとしての国内希望退職の意味とは？ブリヂストンの跳躍に向けたリストラは、