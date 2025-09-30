怒涛の打撃で存在感を誇示し続けたジャッジ(C)Getty Images現地時間9月28日にメジャーリーグはレギュラーシーズンの全日程が終了。あらゆるスーパープレーに彩られた1年は、いよいよポストシーズンへと突入する。一つの区切りがついた米球界にあって、関心が高まっているのが、「最も価値のある選手」を決するMVPの行方だ。【動画】打たれた投手も呆然ジャッジの確信特大弾をチェックナショナル・リーグは、大谷翔平（ドジ