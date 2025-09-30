プレミアリーグ昇格を目指すバーミンガムは、チャンピオンシップ（イングランド２部）のここ４試合で３敗と苦しんでいる。夏に加入した古橋亨梧は、リーグ戦で得点をあげられず、一部から批判されているところだ。一方で、２部昇格の立役者となった岩田智輝とペク・スンホの中盤コンビにも厳しい声が寄せられた。『Birmingham Live』のアレックス・ディッケン記者は９月28日、「クリス・デイビス監督はペクとイワタがチャンピ