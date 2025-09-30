９月28日、大王わさびスタイエン・スタディオンで開催された“リンブルフ・ダービー”はアウェーのヘンクが２−１でシント・トロイデン（STVV）に勝利した。ヘンクの快速ウインガー、伊東純也は57分に１−１に追いつくFKを決めた。そのFKはペナルティエリア左側すぐ外から、ファーポストに低い弾道で吸い込まれていったものだ。「速くて低いボールをファーに蹴った。味方がうまく流れ込んでくれたので、キーパーが見えなかった