千葉県在住の70代男性・ゴンさんには、子育て中の苦い思い出がある。【プレイリスト】音声で聞く体験談その日はゴンさんと妻、2人の子供たちは海水浴に行っていた。そして、ゴンさんが目を離した隙に、子供たちは流されてしまい......。＜ゴンさんからのおたより＞私はこの年末で73歳になります。あっという間にじじいになってしましました。子供は2人います。仕事が忙しく、子育ては妻任せでした。忘れられないのは、仕事が久しぶ